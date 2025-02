Gravidanzaonline.it - Perché Chiara Ferragni era alla clinica Mangiagalli: l’amica Veronica Ferraro è incinta

Le immagini difuori ddi Milano, specializzata in ostetricia e ginecologia, avevano alimentato dubbi e speculazioni su una possibile terza gravidanza dell’imprenditrice digitale, prontamente smentita a Dagospia ddiretta interessata.E se qualcuno pensava, inizialmente, chequel giorno stesse accompagnando la sorella Francesca,del secondo figlio, adesso la verità è venuta a g: l’influencer in realtà era assieme alche, dopo un lungo percorso di Pma, ha da poco annunciato di essere in attesa del primo figlio con il marito Davide Simonetta.Proprioha chiarito la cosa, pubblicando un video su TikTok con la caption “Quel famoso giorno che mi ha accompagnato in” e l’aggiunta “Qua diceva ‘e io che ne sapevo che ci sarebbero stati i paparazzi'”.