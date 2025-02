Screenworld.it - Perché Brunori Sas si chiama così? Il motivo vi scalderà il cuore

Leggi su Screenworld.it

Sas è considerato l’erede dei nostri tempi del cantautorato italiano, un genere che rappresenta la pietra miliare del nostro paese e che ci identifica in tutto il mondo. MaDarioha deciso di utilizzare lo pseudonimo diSas? Il musicista ha voluto omaggiare e ringraziare i suoi genitori, in particolare la loro impresa edile che ha finanziato economicamente l’incisione dei suoi primissimi brani portandolo poi alla notorietà.Inoltre la ditta familiare è stata un importantissimo luogo di ispirazione per la composizione delle canzoni che sono raccolte nel suo album d’esordio, Vol. 1. Pubblicato nel 2009,Sas vince il Premio Ciampi come Miglior disco d’esordio. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso daSas (@sas)Sas è uno dei concorrenti che gareggeranno alla 75esima edizione del Festival di Sanremo e porterà un brano scritto da lui stesso intitolato L’albero delle Noci.