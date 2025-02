Iodonna.it - Per non dimenticare le vittime dei massacri da parte di Tito tra il '43 e il '47

Nel cuore della terra, nel silenzio delle profonde cavità carsiche del confine orientale italiano, si nasconde una delle pagine più buie della nostra storia: le foibe, voragini naturali che sono diventate il simbolo di una tragedia umana che per lungo tempo è rimasta sepolta non solo nella terra, ma anche nella coscienza collettiva. Per questo, ogni 10 febbraio, l’Italia si ferma per celebrare il Giorno del Ricordo. E non solo i numeri delle, sebbene tragicamente impressionanti con le loro stime di 20mila e 250mila esuli, ma le tante storie di famiglie spezzate, di vite interrotte e di comunità disperse al vento della storia. Cerimonia ad Auschwitz: il presidente Mattarella ricorda la liberazione con leader di 54 paesi X Foibe, il 10 febbraio il Giorno del RicordoTra il 1943 e il 1947, queste terre di confine, dove le culture italiana e slava si erano intrecciate per secoli, divennero teatro di una pulizia etnica che non risparmiò nessuno.