Ilgiornale.it - Per la sfida produttiva in Europa Byd punta sulla componentistica italiana

Leggi su Ilgiornale.it

Alfredo Altavilla, special senior advisor Byd: "Giusto che fosse l'Italia il primo paese in cui lasi viene a presentare e si mette in gioco per diventare potenzialmente fornitore degli stabilimenti europei di Byd"