Per il Super Bowl Kendrick Lamar ha chiesto ancora una volta aiuto a Martine Rose

Ilè sicuramente parecchie cose. È, prima di tutto, un gigantesco evento sportivo seguito da milioni di persone in tutto il mondo, è un momento musicale con il suo iconico Halftime Show e, infine, è un momento di stile. Se ormai sappiamo che i Philadelphia Eagles hanno trionfato sui Kansas City Chiefs e cheha dissatounaDrake davanti a buona parte del mondo, allora è finalmente arrivato il momento di parlare dei grandi look visti al Caesarsdome di New Orleans.Prima della partita, Travis Kelce ha datounaprova delle sue abilità di sportivo senza bisogno di uno stylist, scegliendo un abito custom di Amiri proveniente dalla collezione Autunno/Inverno 2025 vista solamente poche settimane fa a Parigi. L'abito era originariamente pensato per essere un look femminile, ma tanto Mike Amiri quanto Kelce si sono dati da fare per renderlo perfetto per l'occasione.