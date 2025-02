Ilrestodelcarlino.it - Peggy Franck “In a naked room”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

“Da dieci anni supportiamo iniziative che valorizzano il patrimonio artistico e culturale del territorio – dichiara Alberto Ferrari, Direttore Generale Banca di Bologna – promuovendo l’arte in tutte le sue forme. Quest’anno insieme al progetto “In a” diin mostra nel nostro spazio di Palazzo De' Toschi, Banca di Bologna è anche Main Sponsor dello speciale programma di ART CITY “Le porte della città”, impegno che lega la Banca alle Porte monumentali di Bologna risalente al 2007, quando fu promotrice del primo progetto di intervento per il restauro e la valorizzazione di questi complessi monumentali”. Il programma di mostre d’arte contemporanea di Banca di Bologna ha visto il crescente interesse del pubblico e dell’informazione specializzata e locale. Come per la mostra In a, di, si è sempre trattato di progetti espositivi di ampio respiro, italiani e internazionali, iniziando nel 2016 con Simone Menegoi (LA CAMERA.