Dayitalianews.com - Paura per la sorte del 26enne Simone, che da ieri non da sue notizie. L’appello della famiglia che si è rivolta anche a “Chi l’ha visto?”. Ricerche in tutto il Lazio

Sono ore di grande apprensione a Monterotondo (Roma) per la scomparsa di, 26 anni, di cui non si hanno piùda domenica 9 febbraio 2025. Il giovane, che lavora come receptionist d’albergo, ha lasciato la sua abitazione intorno alle 10:45 per una passeggiata nelle vicinanze, ma da quel momento si sono perse le sue tracce.La, preoccupata per il suo improvviso allontanamento, ha lanciato l’allarme e chiesto aiuto alle autorità e alla trasmissione “Chi?”, che ha diffuso il suo profilo per sensibilizzare il pubblico e raccogliere segnani utili.I dettagliscomparsa edei familiariAl momentosparizione,indossava abiti casual e aveva con sé il cellulare, che però risulta spento, rendendo impossibile la localizzazione.