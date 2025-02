Lanazione.it - Paura in piazza Ingolstadt ’Nautica Forza 7’ devastato dal fuoco

Cade un faretto della vetrina e ilmanda in malora un intero assortimento di abbigliamento sportivo. È quanto accaduto ieri mattina poco dopo le 9 a7’ dia Marina di Carrara, uno dei negozi più belli e riforniti del settore dell’intera provincia. È domenica mattina e il centro di Marina è pieno di gente seduta ai tavoli del bar per fare colazione, qualcuno nota delle fiamme in una delle vetrine del negozio della famiglia di Sonia Sicilia. Le fiamme in poco tempo vengono notate anche dai tanti altri che stanno facendo colazione nel dirimpettaio bar Bristol: c’è concitazione tra i tavoli, i commercianti escono e cercano di capire cosa stia succedendo. Qualcuno chiama immediatamente i vigili del, qualcun altro i carabinieri, altri ancora la polizia.