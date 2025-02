Oasport.it - Pattinaggio artistico, i convocati dell’Italia per il test event di Milano Cortina 2026: c’è Memola!

Leggi su Oasport.it

La stagione 2024-2025 disi arricchisce di un altro, importante,o. A fine febbraio, precisamente dal 26 al 28, si disputerà all’Unipol Forum di Assago il Road To 26 Trophy, competizione che fungerà daper le Olimpiadi di, le cui gare si disputeranno proprio nel tempio dello sport e dell’intrattenimento meneghino. Per l’occasione sarà attesa in terra lombarda una discreta schiera di atleti di prima fascia, con tanti protagonisti del movimento azzurro. Nella specialità individuale maschile ad esempio difenderà il tricolore Nikolaj, reduce dalla splendida medaglia d’argento conquistata ai Campionati Europei di Tallinn. Con lui ci saranno rivali del calibro dell’estone Aleksandr Selevko, del transalpino Kevin Aymoz, del nipponico Sota Yamamoto e del lettone Dennis Vasiljevs.