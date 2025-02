Ilgiorno.it - Passione, determinazione e innovazione: dalla Sicilia alla conquista dell'Altomilanese a colpi di gelato

Magenta (Milano) 10 febbraio 2025 - Fiabe diMagenta: un successo imprenditoriale che cresce di giorno in giorno. Fiabe di, il marchiono che ha saputore la Lombardia, continua a fare passi da gigante nel mondoa gelateria artigianale. In soli sei anni, l’azienda ha aperto il suo quinto punto vendita, consolidandosi come un vero e proprio moo di eccellenza nel settore. La storia di Fiabe diè una storia di. Fondata innel 1970, l’azienda ha saputo trasformare una lunga tradizione familiare nella creazione di gelati artigianali di alta qualità in un progetto imprenditoriale ambizioso. L’espansione al nord, iniziata nel 2018, ha visto l’apertura di nuovi negozi che hanno portato il brand ad affermarsi in Lombardia e a divenire un punto di riferimento nel panoramaa gelateria artigianale.