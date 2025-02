Ilfattoquotidiano.it - Passeggero prende per i capelli una donna sull’aereo: l’assistente di volo interviene e lo prende a pugni. Il video choc

Momenti di paura e caos a bordo di unAlaska Airlines in partenza dall’aeroporto internazionale di Oakland, in California, e diretto a Portland, Oregon. Unha improvvisamente afferrato idi unaseduta davanti a lui, scatenando la reazione immediata di un assistente die degli altri passeggeri.L’incidente, avvenuto il 1° febbraio sulAlaska Airlines 2221, è stato ripreso in unche mostra l’uomo, concorti e grigi e occhiali, trattenuto al suo posto da uno steward mentre stringe con forza idi una passeggera.di, nel tentativo di liberare la, colpisce ripetutamente l’uomo a, mentre altri passeggeri cercano di intervenire.La, con lunghineri, riesce finalmente a liberarsi dalla presa e ad allontanarsi, mentredicontinua a tenere fermo l’uomo, che urla a squarciagola.