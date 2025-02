Lettera43.it - Party blindati, eventi e installazioni: cosa non si vede in tv di Sanremo

Leggi su Lettera43.it

daUn frullatore. Se si chiede a un qualsiasi addetto ai lavori giunto aper il Festival della Canzone Italiana, arrivato quest’anno alla 75esima edizione, un semplice «Come va?», ci sono altissime probabilità di sentirsi rispondere: «Sono dentro un frullatore». Perché il Festival è questo, in fondo, un enorme frullatore al quale incredibilmente si lavora per mesi. All’esterno appare per ‘sole’ cinque serate su Rai1, ma asi sviluppa in decine, centinaia dicollaterali.La ridente cittadina di mare si trasforma in una piccola Las VegasIl Festival, infatti, che Carlo Conti aprirà martedì sera verso le 20.30, qui aè già cominciato da giorni, con centinaia di addetti Rai che si muovono per la città come formiche, coi discografici che hanno sostanzialmente occupato militarmente gli hotel, molti rimasti ai fasti del passato per architettura e interni, con i cantanti che vanno e vengono per le prove con l’orchestra, e con tutti gli altri ad allestire e agghindare quella che per tutto il resto dell’anno è “una ridente cittadina di mare”, ma che per cinque giorni diventa la nostra Las Vegas, sfavillante e dorata.