Fanpage.it - Partono le nuove lettere del Fisco sul Superbonus, chi può ricevere l’avviso e come rispondere

Leggi su Fanpage.it

L'Agenzia delle Entrate ha dato ufficialmente il via all'invio delleai contribuenti che hanno usato ilma non sono in regola con il catasto. Ilavviserà chi non ha seguito la procedura prevista per aggiornare le rendite catastali: non si tratta di una sanzione, ma solo di una segnalazione.