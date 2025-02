Calciomercato.it - Partita sospesa e club all’attacco: “Istanze alle autorità giudiziarie”

Ilvaall’indomani della. Comunicato ufficiale durissimo: “Abbiamo Il presentato le necessarieaffinché venga fatta luce sui fatti accaduti”.: “” (Pixabay) – Calciomercato.itIl Galatasaray tuona dopo quello che è successo ieri nel match contro l’Adana Demirspor, ex squadra di Balotelli e Montella attualmente ultima in Super Lig. All’11 della sfida, l’arbitro Cakir ha assegnato un penalty ai giallorossi a dir poco generoso per il contatto fra un difensore dell’Adana e l’ex Napoli Dries Mertens.Galatasaray x Adana Demirspor mücadelesinde Adana Demirspor, kar??la?man?n 30. dakikas?nda sahadan çekildi.#GSvADS #beINSPORTS pic.twitter.com/cjmsCkt9YD— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTSTR) February 9, 2025Il replay mostra chiaramente come il belga si sia lasciato cadere, eppure il VAR conferma la decisione.