Partita emozionante per l’Aurora e poker per il Gambassi. Delusione nel girone F

Tanti gol ed emozioni a Montaione tra Aurora e Ponte a Cappiano per ilG di Seconda Categoria. Dopo una prima fase di studio la gara si accende alla mezz’ora con il vantaggio di Ciampolini (assist di Mitra) per i locali, che tra il 40’ e il 41’ calano il tris con la doppietta personale di Ciampolini e il gol di bomber Pieroni. Passano però 2 minuti e i calligiani accorciano le distanze con un bel tiro all’angolino di Donati. La ripresa si apre con il 4-1 delMontaione ad opera di Rossi su rigore.finita? Neanche per idea. Dopo aver fallito il 5-1, infatti, i padroni di casa hanno un vero e proprio black-out, mentre il Ponte a Cappiano sale in cattedra e dal 70’ al 94’ ne fa cinque con i due gol della vittoria entrambi nel recupero: mattatori Covato e Becherucci con una doppietta a testa e il secondo gol personale di Donati.