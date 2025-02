Formiche.net - Parte da Roma la riunificazione europea dei Balcani

Leggi su Formiche.net

Serbia, Montenegro e Albania in Ue tra 4 anni. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto al vertice ministeriale suiche si è tenuto oggi a Villa Madama. L’occasione è il vertice del Gruppo “Amici deiOccidentali”, creato il 23 giugno 2023 in occasione dell’Europa Forum di Wachau e include Italia, Austria, Repubblica Ceca, Croazia, Slovacchia, Grecia e Slovenia, che hanno sottoscritto la “Dichiarazione di Göttweig”. Presente l’Alto commissario Ue per la politica estera Kaja Kallas.Il verticeLe finalità sono quelle di tenere sempre alta l’attenzionesulla regione, stimolando un’accelerazione del processo di integrazione. Per questa ragione il gruppo ha messo in atto una serie di iniziative politiche per l’apertura dei negoziati di adesione con la Bosnia-Erzegovina e presentato un documento con 14 proposte per rafforzare la cooperazione tra Ue eOccidentali in una serie di ambiti come politica estera e sicurezza comune.