Inter-news.it - Pardo aggiunge l’Atalanta: «In corsa Scudetto con Inter e Napoli!»

Leggi su Inter-news.it

Pierluiginon pensa che ci siano soloper laallo. Il giornalista su Tutti Convocatiancheha battuto il Verona per 5-0 ricordando adche non sono sole per laal primo posto. I bergamaschi hanno recuperato punti piano piano e adesso sono vicinissimi. Questa sera l’può comunque allontanarsi vincendo contro la Fiorentina, anche se non sarà facile. Pierluiginon ha nessun dubbio sui rivali nerazzurri., occhio anche al.INSERIMENTO –sorprende: «Per me laè a tre. C’è anchedentro con. Questa è una squadra umorale con fasi molto positive o molto negative: se prendono quei due mesi fatti bene sono difficili da battere. Ieri ilha deluso fin dai primissimi minuti di partita.