Today.it - "Papà vieni e spacca la faccia al prof", Sergio Manni si salva rifugiandosi nel bagno

Ilessoraveva ripreso un alunno di 16 anni per il suo comportamento irrispettoso, annotando quattro note disciplinari sul registro. Succede a Casarano, in provincia di Lecce, all'istituto "Bottazzi". Ma il ragazzo non ha accettato il richiamo e ha reagito chiamando il padre.