Ilfattoquotidiano.it - “Papà, spacca la faccia al prof”: aggredito un docente nel Leccese. La proposta di Valditara a Nordio: “Arresto in flagranza per questi casi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Prevedere l’inper tutti idi aggressione al personale scolastico. È laavanzata dal ministro dell’Istruzione Giuseppeal collega della Giustizia Carlo, come reazione al caso di unessorenelda un genitore, incitato dal figlio al grido di “, vieni elaal“. “Stiamo lavorando insieme su una norma in questa direzione. Il governo e il ministro dell’Istruzione sono accanto ai docenti e al personale tutto che devono sentire forte la presenza costante delle Istituzioni”, ha dichiarato. Trovando il plauso del presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli: “Si tratta di un’iniziativa che va nella direzione da noi richiesta qualche tempo fa. I dirigenti scolastici, i docenti e il personale Ata non possono più essere oggetto di aggressioni e violenze divenute negli ultimi anni sempre più frequenti”.