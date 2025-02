Quifinanza.it - Pantofola D’Oro, la storia che incontra il futuro

La fondazione e il susseguente successo del brand “” parte nel 1950 dall’intuizione e dalla predisposizione imprenditoriale di Emidio Lazzarini figlio di un calzolaio della città di Ascoli Piceno con una bottega di famiglia sin dal 1886, il giovane ascolano era un grande sportivo, praticante di molte discipline, tra queste anche la lotta libera greco-romana dove ne divenne campione italiano, alla fine della carriera si rese conto di come avrebbe facilitato il suo percorso sportivo avere ai piedi calzature adatte alla propria fisicità e disciplina che gli avrebbero permesso di muoversi più agevolmente sulla pedana, con la complicità dell’esperienza acquisita come calzolaio, decise di crearsi le scarpe più idonee e adatte al suo sport. Da questa sua grande intuizione e dal successo dovuto proprio alla creazione di quel personale modello di calzature, Emidio decise di iniziare a creare scarpe anche per lo sport più amato dagli italiani, il calcio, iniziando proprio dalla squadra della sua città.