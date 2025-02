Dilei.it - Pancreatite acuta e cronica, cos’è e quando si sospetta

Leggi su Dilei.it

Il pancreas è un organo fondamentale per il corpo. Sia perché secerne enzimi che consentono la digestione dei cibi, sia perché produce l’insulina e il glucagone, i due ormoni che con azioni opposte tengono sotto controllo il tasso di glucosio nel sangue, e il glucagone. E per fortuna non si ammala troppo spesso.Ma se qualcosa non funziona il pancreas, che si trova nell’addome ed ha la forma di un pesce con una grande testa ed una lunga coda, può andare incontro ad infiammazioni particolarmente serie. A volte entra in “tilt” per il blocco della circolazione all’interno dei canali che portano i succhi pancreatici necessari per digerire completamente ed assimilare le proteine, gli zuccheri ed i grassi.In questo caso si può avere una, perché gli enzimi, invece che “dedicarsi” al cibo da poco passato attraverso lo stomaco, si scatenano contro le cellule pancreatiche.