Metropolitanmagazine.it - Pamela Petrarolo lascia la casa del Grande Fratello: annullato il televoto di stasera

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, per ragioni personali,ladi. Ilattualmente in corso è. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati».La produzione del reality show di Canale Cinque ha annunciato la decisione della soubrette e cantante romana di abbandonare in gioco, alterando ancora una volta i delicati equilibri di questa edizione, caratterizzata dai continui battibecchi tra i vipponi.e il viavai dalladel GFai tempi di Non è la Rai Non è la prima volta, in realtà, che la showgirl si allontana dallapiù spiata d’Italia. Nella puntata in onda lo scorso 31 dicembre, infatti, l’ex volto di Non è la Rai aveva comunicato la sua intenzione dire la, dopo tre mesi di permanenza.