Oasport.it - Pallanuoto, i migliori italiani della sedicesima giornata di A1. Luongo, Russo e Ferrero super

SERIE A1Stefano: resta sempre in auge il veterano ex Pro Recco ed ex stella del Settebello. De Akker trascinato da Stezza che nella vittoria sul Telimar timbra cinque reti.Filippo: AN Brescia che tiene senza patemi il passo del Recco in vetta alla classifica. Nel successobanda di Sandro Bovo brilla la cinquina del giovane attaccante siciliano.Eugenio: Catania che disputa una partita alla pari con la Roma Vis Nova. 14-14 il risultato, frutto anche di cinque reti da parte dell’attaccante classe 1998.Luca Marziali: il centroboa classe 1991 si impone sulla difesa del Posillipo, dominando sui tre metri, siglando anche tre reti.