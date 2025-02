Oasport.it - Pallanuoto femminile, le migliori italiane della dodicesima giornata di A1. Meggiato trascina Padova, sugli scudi Tabani e Bianconi

Nella 12maregular seasonSerie A1 2024-2025 dila Plebiscitoha vinto l’incontro di cartello contro la SIS Roma, e le capitoline sono state agganciate in vetta alla classifica dall’Orizzonte Catania. Netta affermazione per il Rapallo, mentre Trieste si è fatta bloccare sul pareggio dal Bogliasco 1951, infine è arrivato anche il primo successo stagionale dell’Ancona., Serie A1 2024-2025: la SIS Roma cade ae l’Orizzonte aggancia la vettaLE12MACarlotta(Plebiscito): nella vittoria interna per 9-8 sulla SIS Roma il difensore classe 2000 nell’ultimo quarto prende per mano le patavine in attacco siglando le ultime due reti delle padrone di casa, respingendo l’ultimo disperato assalto delle capitoline.