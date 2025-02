Oasport.it - Pallanuoto, Euro Cup 2025: Brescia e Pro Recco potranno incontrarsi soltanto in finale

Le due squadre italiane che si sono qualificate per i quarti didell’Cup 2024-dimaschile, ovveroe Proaffrontarsinell’ultimo atto: è questo l’esito del sorteggio del tabellone della seconda competizione continentale per squadre di club.Nei quarti dila Pro, inserita nella parte bassa del tabellone, affronterà gli ungheresi del Vasas Plaket, vincitori dell’Cup nel 2023, ed in caso di passaggio in semise la vedrà con la vincente della sfida tra i catalani del Sabadell ed i montenegrini del Primorac Kotor.Nella parte alta, invece, è stato inserito il, che per quattro volte ha già vinto la manifestazione: nei quarti i lombardi dovranno sfidare i serbi del Radnicki, ed in caso di qualificazione al penultimo atto incontreranno la vincente dello scontro tra i croati della Mladost ed i montenegrini dello Jadran Herceg Novi.