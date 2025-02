Sport.quotidiano.net - Pallamano. Vikings: sconfitta onorevole contro la capolista Kappao inatteso per le ragazze di Casalgrande

Ripartenza amara per iRubiera (2), fanalino di coda della Serie A Gold maschile. Dopo la pausa del campionato per i mondiali, i rossoblù si confermano vivi e decisi a giocarsi le proprie chances di evitare la retrocessione rendendo ostica la vita allaConversano (26), che passa al PalaBursi con un sofferto 33-30, nonostante i 9 centri del miglior Kasa della stagione. Le brutte notizie arrivano dagli altri campi: col pari di Cingoli con Merano e la vittoria d Camerano sul campo del Pressano la zona playout è ora a 4 lunghezze.inattesa, in Serie A1 femminile, per laPadana (16): dopo il bel successo interno su Bressanone, infatti, la formazione ceramica cade in volata nella trasferta bresciana di Leno (9)un avversario che lotta per la salvezza.