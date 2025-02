.com - Pallamano Femminile / Publiesse Chiaravalle, rimonta e primato solitario: Conversano battuto 21-28

Leggi su .com

In svantaggio di 5 reti, le ragazze di Romero ribaltano il match e si portano sul +7 finale: staccate in classifica le Tushe Prato(BA), 10 febbraio 2025 – Lasi conferma una grande squadra nel momento più difficile. E vince ancora: le ragazze di coach Santiago Romerono ile si impongono 21-28. Due punti preziosi, strappati in uno scontro diretto e che valgono la vetta della classifica del girone C di Serie A2. Complice il turno di riposo delle Tushe Prato, adesso le biancoblu guardano tutti dall’alto verso il basso.LA GARA – La prima giornata del girone di ritorno si mette in salita per capitan Costantini e compagne. Dopo un avvio equilibrato, ilprende fiducia e inizia a segnare con regolarità. Le padrone di casa fuggono sul massimo vantaggio poco dopo la metà della prima frazione (11-6).