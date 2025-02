Ilrestodelcarlino.it - Palladini: "Poca concentrazione in quel contropiede"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

RIANO (Roma) Non abbassare la guardia sino alla fine eda ritrovare magari con il supporto del proprio pubblico. Ottavionon fa troppi giri di parole per argomentare un pari che, sulla carta, non delude le aspettative: "Recrimino solo la mancanza diperché dopo una gara dominata, con diverse occasioni sprecate, abbiamo rischiato di capitolare sulfinale con Orsini che è stato strepitoso". Orsini, dunque, regala una gioia ed evita la beffa ad una squadra che sta marciando con numeri da record. Il punto conquistato a Roma è stato apprezzato da tutto l’entourage marchigiano più per l’impegno corale che perlo visto sul campo. "Sono soddisfatto di tutti i ragazzi, soprattutto per chi è subentrato – prosegue il tecnico – ce l’hanno messa davvero tutta.