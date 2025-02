Secoloditalia.it - Palazzo Chigi e il Giorno del Ricordo: le medaglie agli eredi dei Martiri delle Foibe

La solennità della giornata e la cornice di. Il silenzio carico di memoria, le parole che squarciano decenni di oblio, i nomi che riemergono dalla storia per essere finalmente riconosciuti. È qui che si è svolta la cerimonia deldel, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, per onorare le vittimee l’esodo giuliano-dalmata. Un evento che, come ha sottolineato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, è qualcosa di più di una celebrazione istituzionale: è il risarcimento morale di una nazione che, troppo a lungo, ha lasciato ai margini i suoi figli martoriati.Mantovano: “Le vostre lacrime, le vostre storie sono le nostre”«Ringrazio tutti voi per essere presenti qui in questa sala. Considero un onore presiedere oggi la cerimonia di consegnaonorificenze», ha esordito Mantovano.