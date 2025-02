Ilnapolista.it - Pagelle / La frase di Conte sull’Europa (e sulla società) può far più male del pareggio

Ledi Napoli-Udinese 1-1, a cura di Fabrizio d’Esposito.MERET. Si comincia e i bianconeri friulani possono segnare quattro volte in meno di venti minuti. Al giovane Meret, stasera, tocca faticare parecchio tra respinte di mano e di piede, ma il pericolo vero alla fine si manifesta nel fuoco amico della catastrofica coppia formata da Giovannino Gesù e don Pasquale il Biondo. Amen – 6,5DI LORENZO. Il Napule gioca bene solo nel primo tempo e grazie soprattutto alla solita destra dell’Eurocapitano e di Na-Politano. Poi gli azzurri s’imballano e Di Lorenzo annaspa sovente sul gigante Lucca – 6RRAHMANI. Almeno lui, là dietro, non fa cappellate esiziali. Ed è tanto – 6JUAN JESUS. Un solo errore che però costa due punti in quella che poteva essere una fase cruciale del campionato, a favore del Napule.