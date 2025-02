Internews24.com - Pagelle Inter Fiorentina: Arnautovic decisivo, a centrocampo si lotta, ansia per Thuram

di Marco Blasi, asiper. I voti sulla garaFinisce qui, risultato finale di 2 a 1 nel match valevole per il 24° turno di Serie A: queste le nostreai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. Grandissima reazione per i nerazzurri di Inzaghi, che dopo aver trovato la rete nel primo tempo, con un autorete di Pongracic, vengono raggiunti sul finale da un gol su rigore di Madragora. Nella ripresa,, entrato in campo al posto di, trova la rete di testa che regala 3 punti ai nerazzurriTOP a fine primo tempo: Lautaro MartinezFLOP a fine primo tempo: /TOP a fine partita:, BarellaFLOP a fine partita: /Voti: Sommer 6; Pavard 6, Acerbi 6, Bastoni 6,5 (65? Zalewski 6); Darmian 6, Barella 6,5 Calhanoglu 6 (46? Zielinski 6,5), Mkhitaryan 6 (65? Frattesi 6), 30 Carlos Augusto 6.