Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-FIORENTINA 2-1: Barella leader, Calhanoglu smarrito

Leggi su Calciomercato.it

Voti, top e flop del match del ‘Meazza’ valido per il posticipo della 24° giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri tornano alla vittoria: decisiva la rete di Arnautovice Kean (LaPresse) – Calciomercato.itSommer 6Pavard 6,5Acerbi 7Bastoni 6,5 (65? Zalewski 5,5)Darmian 67,55 (46? Zielinski 7)Mkhitaryan 6,5 (64? Frattesi 5,5)Carlos Augusto 7Thuram 6 (27? Arnaurtovic 7; 76? Taremi 5,5)Lautaro Martinez 6,5Allenatore: Inzaghi 7TOP7,5 – Con lui in campo dal primo minuto è un’altra storia rispetto a Firenze. Corre per tre e sullo 0-0 sfiora un gol da cineteca in rovesciata. Sprona i compagni e dà la scossa dopo il pareggio viola. Spende anche un giallo intelligente su Kean, lanciato a campo aperto.a tutto campo. FLOP5 – Uno dei momenti più difficili in maglia nerazzurra.