Ilrestodelcarlino.it - Padre Marella, una mostra per il centenario. “Aiutateci ad aiutare i poveri”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 10 febbraio 2025 – “ha lasciato un segno profondo e indelebile, che ancora oggi possiamo toccare con mano e riscoprire attraverso il senso profondo di questa". Sono più di sessanta le opere esposte a Palazzo d’Accursio. Quadri che artisti e collezionisti bolognesi, di nascita o d’adozione, hanno deciso così di donare all’Opera di, in occasione del centesimo anniversario dall’arrivo del beato nella città felsinea: ogni pezzo esposto si presenta come un ponte tra passato e futuro, "custodendo da un lato la sua memoria e guardando, dall’altro, alle sfide contemporanee della solidarietà". Chiunque lo desideri, potrà richiedere una di queste creazioni all’indirizzo di posta elettronica per sostenere l’Opera, in prima linea nel sostegno delle persone fragili.