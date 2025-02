Liberoquotidiano.it - "Ostaggio". Le origini e il doppio significato della parola della settimana

I due significati correnti disono ben riassunti dallo Zingarelli: «1. (p)ersona tenuta in proprio potere dal nemico come pegno dell'adempimento di determinati obblighi o allo scopo di evitare atti ostili. 2. (.) (p)ersona rapita e sequestrata da criminali allo scopo di garantirsi l'incolumità o la fuga, o per ottenere un riscatto in denaro o l'accoglimento di determinate richieste: i rapinatori si coprirono la fuga con un» (Vocabolariolingua italiana di Nicola Zingarelli, a cura di Mario Cannella, Beata Lazzarini e Andrea Zaninello, Bologna, Zanichelli, 200412, alla voce)., come tante altre parole terminanti in -aggio (da coraggio a lignaggio, da vantaggio a servaggio, da oltraggio a messaggio, da linguaggio a pellegrinaggio), è un gallicismo giunto all'italiano nel periodo medievale.