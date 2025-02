Ilrestodelcarlino.it - Ospedale, tutti i segreti del cuore: filo diretto con gli specialisti

Da oggi e fino al 14 febbraio per quattro ore al giorno (dalle 10 alle 12 e dalla 14 alle 16 chiamando il numero verde 800 052233) glidella Cardiologia dell’Santa Maria Bianca di Mirandola, diretta dal dottor Carlo Ratti, risponderanno ai cittadini su domande riguardanti le principali patologie che riguardano il. L’iniziativa, un vero e propriocon gli, muove nell’ambito di Cardiologie Aperte, promossa a livello nazionale dalla Fondazione per il Tuoe dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri - ANMCO per sottolineare l’importanza della prevenzione cardiovascolare, raccolta localmente dalla Azienda Usl. L’edizione di quest’anno risponde al claim ’Ilal centro di tutto’, che vuole porre l’attenzione in particolare su fibrillazione atriale, cardioncologia, cardiologia di genere, scompenso cardiaco e prevenzione dei fattori di rischio modificabili.