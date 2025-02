Anteprima24.it - Ospedale Ruggi, la radioterapia sempre più all’avanguardia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiLadel, diretta dal dottore Davide Di Gennaro, raggiunge un importante obiettivo con il completamento del primo ciclo di cure di “Stereotassica della Mammella”, con apparecchio dedicato “Gammapod”. Un traguardo che inorgoglisce l’AOU San Giovanni di Dio ed’Aragona anche perché, il suddetto macchinario, è il numero 5 al mondo e l’unico in funzione in Italia Meridionale. Il Gammapod, è specificamente progettato per l’irradiazione della mammella con metodica stereotassica in grado di non compromettere il cuore e il polmone sano, grazie alla particolare collocazione della paziente in posizione prona. La donna che ha appena ultimato il primo ciclo diStereotassica, era già stata sottoposta 11 anni fa a radioterapie tradizionali, effettuate presso il, ma l’anno scorso, durante un abituale controllo, le era stata diagnosticata una recidiva di malattia, di 7 mm di diametro, con conseguente intervento chirurgico non demolitivo e prescrizione di una seconda