Ilrestodelcarlino.it - “Oscurare i social di Musta Rè”: la richiesta del Tribunale di Piacenza a Google e Meta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 10 febbraio 2025 –Rè, trapper emergente di origine egiziana ma piacentino d'adozione, è coinvolto nell'indagine della Procura disu una faida a suon di coltelli tra gang egiziane e tunisine per il controllo dello spaccio in città. Per questo il Gip ha disposto un decreto e una denuncia con l'accusa di ‘istigazione a delinquere’, ‘chiedendo’ adii suoi canali. Ne dà notizia il quotidiano Libertà. Quali sono le accuse al trapper Le accuse al trapper italo-egiziano sono contenute nell'avviso di conclusione indagini, notificato dal Pm Emilio Pisante a otto persone e fanno riferimento a una guerra tra bande di giovani stranieri. Nei capi di imputazione c'è anche un tentato omicidio: l'accoltellamento di un 22enne egiziano considerato leader di uno dei due gruppi.