Orrore al confine orientale La tragedia degli esuli | Pagina buia basta silenzi

In occasione del Giorno del Ricordo, che commemora ladelle foibe e l’esodo giuliano-dalmata, sono numerose le iniziative previste in città e provincia. Stamattina alle 10, nel capoluogo, avrà luogo una cerimonia davanti al monumento dedicato ai martiri delle foibe (piazzale Poledrelli 1/F). Dopo gli onori ai caduti e la benedizione del monumento, interverranno il vicesindaco Alessandro Balboni, il prefetto Massimo Marchesiello, Martino Ravasio, presidente della Consulta provincialestudenti, Riccardo Rizzardi a nome dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e presidente dell’Istituto Nastro Azzurro. "É unadella storia italiana che solo negli ultimi anni sta trovando il riscontro che merita – spiega Balboni –. Le violenze e i massacri ai danni dei nostri connazionali da parte dei comunisti titini sono ancora una ferita aperta, basti pensare che il Giorno del Ricordo è stato istituito solo nel 2004: sono serviti più di cinquant’anni per portare alla luce gli infoibamenti e riconoscere il dramma