Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox dell’11 febbraio 2025: Sagittario, imprevisti in arrivo

L’diFox per oggi,11ArieteDopo un gennaio complesso, si prospettano chiarimenti e risoluzioni sul lavoro. Nonostante possibili momenti di stress mentale, mantenendo la calma riuscirete a superare le difficoltà. Le nuove relazioni hanno il potenziale per essere durature e offrono entusiasmo a chi ha vissuto delusioni in passato.ToroQuesto periodo è ideale per rivalutare le vostre capacità e considerare eventuali cambiamenti nelle collaborazioni. Si aprono nuove opportunità; chi desidera una riconferma contrattuale dovrebbe attivarsi fin da subito. In amore, le relazioni sono protette e gli incontri passionali sono particolarmente favoriti.GemelliMarte in posizione favorevole vi dona dinamismo ma potrebbe anche creare alcune tensioni.