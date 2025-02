Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 10 al 16 febbraio 2025

Leggi su Davidemaggio.it

ARIETE – Che successo inarrestabile per Lady Gaga!La notizia: Lady Gaga continua il suo periodo di rinascita e di successo (clamoroso e impensabile, per quanto riguarda la musica, fino a qualche mese fa!). Mentre con Die With A Smile ft. Bruno Mars è ancora prima su Spotify Global (da oltre 115 giorni e con oltre 10 milioni di stream quotidiani), è tornata con il nuovo singolo Abracadabra e sta letteralmente volando (più di otto milioni di streams al giorno!). Insomma: questa nuova era sta andando alla grandissima. E alla grandissima andrà anche la vostra. Preparatevi, infatti, a unada 5 stelle e un picco di Venere e di Fortuna tra martedì e venerdì. Vivrete giorni bellissimi, felicissimi e pieni d’amore.dal 10 al 16Davide Maggio.