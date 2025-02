Zonawrestling.net - Ore di preoccupazione per AJ Styles e la sua famiglia, il cognato è scomparso

Giunge dagli Stati Uniti una notizia riguardante AJe la suache purtroppo non ha nulla a che fare con il pro wrestling. Il, fratello della moglie, èe di lui non si hanno notizie dall’8 febbraio. La moglie della Superstar WWE ha chiesto aiuto tramite un post su Facebook. Ecco quanto sta accadendo.Ore diOre diper AJe la sua. Ildall’8 febbraio e la moglie del Phenomenal 1 ha pubblicato un post sui social chiedendo a chiunque abbia notizie o l’abbia vista di telefonarle. Stesso appello è arrivato dal fratello maggiore. Andy Etris, questo il nome dell’uomo, è stato visto per l’ultima volta a bordo della sua auto nella zona di South Petersburg, Tenessee. Non ha il suo telefono con sé.