Ilfattoquotidiano.it - Operaio ferito in un cantiere: lasciato davanti all’ospedale. Indagato il titolare della ditta

In terapia intensiva, intubato e con prognosi riservata a causa dei traumi a un polmone, alla colonna vertebrale e in altre parti del corpo. Mentre ilper la quale stava lavorando in nero è ora. E resta ancora da capire chi, dopo l’infortunio sul lavoro, abbia scaricato il giovane di origine peruvianedi Rivoli, vicino a Torino.Il lavoratore, senza fissa dimora, ha 22 anni e il 3 febbraio stava lavorando alla demolizione di una casa privata a Collegno, quando è stato travolto dal soffitto crollato. Polmone perforato, costole rotte, traumi, danni alla colonna vertebrale e al torace: queste erano le sue condizioni quando è stato abbandonatoalla struttura sanitaria.Nell’auto, a quanto pare, c’erano due persone. Al momento l’unicoè il responsabile di unaindividuale che si occupa di demolizioni.