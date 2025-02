Lettera43.it - OpenAI, per lo spot al Super Bowl spesi 14 milioni di dollari

Tra le tante aziende che hanno acquistato uno spazio pubblicitario durante ilc’è anche. Al suo “debutto” negli intervalli della finale del campionato Nfl, uno degli eventi più seguiti al mondo in assoluto, la startup di Sam Altman e madre di ChatGPT non ha badato a spese. Stando a quanto riporta The Verge, ha infatti sborsato 14diper unodi 60 secondi in cui ha esaltato l’influenza dell’intelligenza artificiale nella quotidianità, paragonandola alle più grandi invenzioni della storia dell’umanità. «Volevamo che il messaggio fosse rilevante per il pubblico che si trovava di fronte alla tivù», ha spiegato Kate Rouch, Cmo della società. «Inclusi tutti coloro che non hanno familiarità con l’IA». Per questo,ha evitato di menzionare l’AGI o intelligenza artificiale generale, ipotesi di una tecnologia talmente potente da possedere anche capacità di auto-apprendimento al pari della mente umana.