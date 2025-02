Tg24.sky.it - Omicidio Matteuzzi, Corte d'Assise d'appello su ergastolo: "Padovani non si è mai pentito"

"Si reputa che non vi sia stato un reale pentimento in capo all'imputato, ovviamente non nel corso della sua ideazione del crimine, in cui il progredire di un odio crescente contro la vittima non ha avuto flessioni, ma neppure dopo il gesto efferato commesso contro di lei". Così lad'd', in uno dei passaggi delle motivazioni della sentenza che ha confermato l'per l'ex calciatore e modello 28enne, accusato dell'pluriaggravato dell'ex fidanzata Alessandra, 56 anni sotto casa sua, a Bologna. I giudici, infatti, ricordano che dopo aver colpito a morte la donna con martellate e “panchinate”,si è avvicinato alla vittima "fingendo un briciolo di cura nei confronti del corpo martoriato, per accanirsi con un ultimo violento calcio al volto della vittima e parole di disprezzo.