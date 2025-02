Quotidiano.net - Omicidio a Milano: carcere per Pablo Gonzalez Rivas, cadavere nascosto in un borsone

Ha agito con lucidità per sbarazzarsi dele la sua versione, ossia l'aver ucciso la sua compagna involontariamente durante un gioco erotico, deve ancora essere verificata. E poi era in procinto di partire per Lisbona. Così la gip diAnna Calabi nel provvedimento con cui ieri ha convalidato l'arresto e disposto ilperHeriberto, il salvadoriano che ha ammesso di aver ucciso la compagna Jhoanna Nataly Quintanilla e di averilin unper poi gettarlo nei campi dell'hiterland milanese. Per la giudice sussistono i gravi indizi di colpevolezza.