Latinatoday.it - Omaggio a Morricone: lo spettacolo al Teatro Europa

Leggi su Latinatoday.it

In occasione del San Valentino quale modo migliore per festeggiare se non con un intenso ed emozionante?L’occasione sarà quella in programma aldi Aprilia proprio per venerdì 14 febbraio con lo– InCanto di un Mito.Le.