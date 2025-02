Lanazione.it - Olympia Thyrus, poker al Castiglione

DEL LAGO 2TYRUS(4-4-2): Quaranta, Kola Siragusa, Jobarteh (44’st Sugoni A.), Federici A., De Santis, Poggi, Grassi, Gesuele, Sugoni N. (42’st Bernardini), Sugoni M (30’st Kuqi). (A disp. Federici C., Giubilei, Sbarzella, Angeli, Miliacca. All. Sugoni MarcoDEL LAGO (4-3-3): Ranieri, Edu Mengue, Bavone (11’st Bertini), Manchia, De Montis, Ferri, Vassallo (11’st Ferrario), Manjate, Osakwe (35’st Treppiedi), Mennini, Verrilli.(A disp. Castrini, Lesti, Bertini, Pompili, Rachini, Versiglioni, Alessi). All.: Machi Arbitro: Apuzzo di Terni (assistenti Sensini, Mancini) Marcatori: 3’pt Sugoni N., 13’st Verrilli, 32’pt Gesuele, 37’pt Federici A., 25’st Manjate, 41’st Poggi Note: Espulso al 48’st Manchia per proteste. Ammoniti Edu Mengue, Verrilli, Mennini.