Noinotizie.it - Oltre il sipario: a marzo in scena nei teatri di Cerignola, Foggia e Bari "L'altra metà del cielo"

Di seguito un comunicato diffuso da Rete:Hanno voglia di stare insieme, di divertirsi, di imparare. Si muovono con energia, seguendo le proprie emozioni, lasciandosi guidare dai brani musicali che echeggiano nella stanza delle prove. Partecipare al laboratorio teatrale del progetto “L’del” è come assistere ad un concerto di musica jazz, dove l’improvvisazione e la leggerezza si fanno spazio tra passi imparati, coreografie studiate, indicazioni precise. L’entusiasmo dei giovani attori è contagioso, coinvolgente. Un entusiasmo reso ancora più vivo dal nome che hanno scelto per la loro compagnia teatrale: “. il”. ? il primo frutto del lavoro di questo cammino in cui il teatro diventa lo strumento ideale per favorire l’inclusione sociale di ragazzi con disabilità e non autosufficienti.