Lopinionista.it - “Olio: lo conosciamo?”: un piano per promuovere l’eccellenza italiana

Leggi su Lopinionista.it

Negli ultimi anni il settore olivicolo-oleario italiano ha attraversato una fase di forte contrazione produttiva e di crescente pressione competitiva. La produzione did’oliva nel Paese è calata in modo significativo, passando da oltre 500 mila tonnellate del triennio 2010-2012 a una media annua di circa 330 mila tonnellate.La campagna 2024 ha registrato un ulteriore calo del 32%, chiudendo con una produzione di circa 224 mila tonnellate. Allo stesso tempo, altri paesi produttori del bacino del Mediterraneo, come Spagna, Turchia e Tunisia, hanno aumentato sensibilmente le loro produzioni grazie a ingenti investimenti e strategie di espansione.L’Italia, per tornare competitiva, ha bisogno di rilanciare il settore attraverso innovazione, modernizzazione degli impianti e una maggiore valorizzazione della qualità del propriosul mercato globale.