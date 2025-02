Liberoquotidiano.it - "Olio? Lì ho capito". Katia travolta dagli insulti sui titoli di coda a L'Eredità: "Incompetente"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Arriva per la quarta volta alla Ghigliottina la campionessa. Ma ancora una volta il gioco finale de L', il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni non finisce bene. "Questa volta sono meno tesa delle prime volte, sto mettendo radici", scherza la signora con Liorni che le ricorda: "La prima eri in confusione, poi meglio". Eppure, risposte ed esito alla fine, i telespettatori che seguono come sempre la puntata in diretta e la commentano in tempo reale su X, hanno ormai emesso la sentenza: "e la ghigliottina non sono compatibili!!!". La prova? Le cinque parole-indizio: "Naturale", "Assumere", "Sexy", "" e "Parquet". Partita da un montepremi di 185mila euro, a furia di erroriscende a 21mila euro. E mentre praticamente tutti gli appassionati sui social azzeccano la parola giusta, "Posa" (caso più unico che raro di risposta univoca), la campionessa arranca, prova con "Caldo" e anche quando Liorni prova a farla ragionare sembra brancolare nel buio.